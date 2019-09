Um professor do Ensino Secundário foi condenado a seis anos de cadeia por três crimes de pornografia de menores e dois de abuso sexual de crianças.A decisão foi tomada pelo Tribunal de Vila Real, que aplicou ainda ao arguido uma pena acessória de suspensão de funções pelo período de oito anos. Terá também de pagar uma indemnização de 7500 euros a uma das vítimas.O docente foi detido a 25 de outubro do ano passado e está desde essa altura em prisão preventiva. Os crimes decorriam, segunda a investigação, desde 2013, sendo que o arguido atacava através das redes sociais da internet, nomeadamente no Facebook. Criava perfis falsos para abordar as menores.Nos mesmos, fingia ser também um adolescente e conseguia, assim, ganhar a confiança das jovens, que aceitavam enviar diversas imagens de cariz sexual.As vítimas são de diferentes zonas do País e tinham entre os 10 e os 16 anos.Na altura da detenção, a Polícia Judiciária de Vila Real apreendeu vários ficheiros de pornografia infantil. As imagens eram partilhadas com outros pedófilos, residentes em vários países, e também em diversos sites.Na altura da detenção, o docente trabalhava no Algarve. Levado a um juiz de instrução criminal, este considerou que existia perigo de fuga e também risco de continuação da atividade criminosa, pelo que o enviou para prisão preventiva na cadeia de Vila Real.Os inspetores da Polícia Judiciária de Vila Real efetuaram uma minuciosa análise ao telemóvel e ao computador do arguido, tendo apreendido vários ficheiros de pornografia de menores. As imagens foram anexadas ao processo judicial.