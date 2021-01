Professor punido por coação sexual

Um professor, de 47 anos, foi esta quarta-feira condenado, no Tribunal de Coimbra, a uma pena suspensa de quatro anos por coagir sexualmente uma menor sua vizinha. Fica ainda proibido de exercer funções que impliquem o contacto com menores durante seis anos.



O arguido - professor de Natação e Educação Física que à data era técnico superior de Desporto na Câmara de Góis - negou os factos, dizendo que era "tudo uma mentira". O coletivo de juízes não valorizou a sua versão, considerando as declarações da vítima, de 16 anos, mais "credíveis", "coerentes e lógicas". Os factos ocorreram a 8 de março de 2019. Começou por falar com a vítima de futebol, nas escadas do prédio, e acabou por a coagir sexualmente. Tem de pagar à menor 16 mil euros de indemnização.

Ver comentários