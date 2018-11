Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professor que fez ameaça de bomba em universidade passa cinco horas no DIAP

Professor de Química vai aguardar julgamento em liberdade.

Por T.G. | 09:51

O docente de 55 anos que fez um ameaça de bomba na Universidade do Algarve (UAlg), na passada quarta-feira, vai aguardar julgamento em liberdade depois de ontem um juiz lhe ter aplicado Termo de Identidade e Residência como medida de coação.



O professor de Química, diagnosticado com problemas psicológicos e de baixa médica há alguns meses, esteve cerca de cinco horas no edifício do DIAP de Faro e saiu sob escolta da PSP. Foi mais tarde libertado.