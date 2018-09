Professor universitário e mulher de assessor de Costa arguidos no caso Galpgate

Detidos estão envolvidos no "eventual cometimento de crimes de recebimento indevido de vantagem".



O professor catedrático João Paulo Serejo Goulão Crespo e Susana Escária, ex-chefe de gabinete do antigo secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, e mulher de Vitor Escária (ex-foram constituídos arguidos pelo alegado crime de recebimento indevido de vantagem no caso das viagens do Euro 2016.De acordo com uma certidão do processo Galp que consta nos autos do e-toupeira consultada pela SÁBADO , o investigador de engenharia química e bioquímica da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa e a mulher de Escária, também arguido neste processo, estão envolvidos no "eventual cometimento de crimes de recebimento indevido de vantagem, no âmbito das ofertas de viagens e bilhetes para o Euro2016 por aquela empresa a diversos indivíduos que desempenhavam funções públicas".