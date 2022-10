Professora agredida à bofetada e empurrão por aluno de 10 anos

Uma professora foi agredida com uma bofetada e um empurrão por um aluno, de 10 anos, após este ser repreendido pela mesma no interior da Escola Básica do Prado, em Vila Verde, distrito de Braga.Ao que oapurou, terá sido o diretor da escola que por volta das 15h30 chamou a GNR que tomou conta da ocorrência e investiga agora as circunstâncias da agressão.Ao que tudo indica, o aluno terá sido suspenso do estabelecimento de ensino.Para já, não foi apresentada queixa formal nas autoridades por parte da professora contra o menor.