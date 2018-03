Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professora apanha 17 anos por matar noivo

Fernanda alegava que se tratou de um pacto de suicídio, mas que depois perdeu a coragem.

Por João Tavares | 01:30

Drogou o noivo com comprimidos, depois colocou 35 quilos de gelo seco no quarto e lançou fogo à cama na qual estava deitado Hugo Oliveira. Aconteceu em dezembro de 2016, depois de um jantar de luxo no Ritz, e a professora Fernanda Baltazar começou por dizer à Polícia Judiciária que se tratara de um pacto de suicídio e que depois lhe faltou a coragem. Uma versão que não demoveu o coletivo de juízes do Tribunal de Lisboa de a condenar agora a 17 anos de prisão.



A professora, que depois de ter cometido o crime fugiu para Vila Nova de Gaia – de onde é natural e onde acabou detida –, viu ainda o tribunal condená-la ao pagamento de 60 mil euros à família da vítima. Uma condenação que não agradou às duas partes: anunciaram que vão recorrer da pena.



A condenada, de 36 anos, professora das disciplinas de português e inglês, começou a ser julgada em janeiro. Na primeira sessão compareceu vestida de preto, chorou por diversas vezes e disse que não teve coragem de seguir em frente com o pacto de suicídio que acertara com Hugo. O namorado acabou por morrer na cama do casal, no prédio do Parque das Nações.



Fernanda Baltazar terá colocado o gelo seco no quarto e regou-o depois com água, levando à libertação de monóxido de carbono. Depois, lançou fogo à cama. Segundo a investigação da PJ, Hugo Oliveira ainda tentou salvar-se. A defesa da arguida pedia que esta respondesse só pelo crime de auxílio ao suicídio, mas acabou condenada por homicídio qualificado.



PORMENORES

Fuga de táxi

Após cometer o crime, Fernanda Baltazar apanhou um táxi e foi para Gaia, de onde é natural.



Causas

Hugo morreu devido à inalação de monóxido de carbono. Tinha calmantes no organismo.



Natural de Requião

A vítima mortal era natural de Requião, em Vila Nova de Famalicão, mas vivia em Lisboa.