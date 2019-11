Professora apanha quatro anos por atropelar mulher no trânsito

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A professora de 41 anos, que atropelou outra condutora na sequência de um conflito de trânsito, vai ficar proibida de conduzir durante 18 meses e com uma pena de prisão suspensa de quatro anos e três meses. O acórdão, lido esta terça-feira no Tribunal de Coimbra, considerou provado o crime de ofensa à integridade física qualificada.Os factos que estavam em causa ocorreram em maio de 2017 na zona de Segade, Miranda do Corvo. Carla,... < br />