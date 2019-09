Professora atropela jovem em discussão de trânsito e foge

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um conflito de trânsito entre duas condutoras, com alegadas travagens e "piretes" à mistura, acabou com uma delas a atropelar a outra na EN17, em Segade, Miranda do Corvo, deixando-a em estado grave.O caso passou-se em maio de 2017, mas só vai começar a ser julgado no início de outubro no Tribunal de Coimbra.< br />