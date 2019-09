Professora internada após esfaquear o pai idoso em Portimão

Uma mulher de cerca de 40 anos que esfaqueou o pai, de 75, na casa onde residem, na sexta-feira de manhã, na rua Montalvão Marques, em Portimão, foi detida pela PSP e levada a tribunal, que decretou o seu internamento no hospital até que possa ser transferida para uma unidade especial de tratamento.



A agressora, tal como o CM noticiou, referenciada como toxicodependente, envolveu-se numa discussão com o pai, alegadamente por causa de dinheiro para comprar droga. Depois de ameaçar o idoso, agrediu-o com uma faca, ferindo-o na testa. O homem foi hospitalizado em Portimão.

