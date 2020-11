Paula Fernandes voltou a ficar em silêncio. A professora de Vagos, que está a ser julgada, pela terceira vez, por ter matado um filho recém-nascido na casa de banho da escola onde dava aulas, deixou que fosse o advogado a falar para pedir uma pena suspensa e que o caso se enquadre em infanticídio. Já o Ministério Público (MP) mantém a convicção de que a docente deve ser punida por homicídio qualificado.Tudo ocorreu a 11 de maio de 2011. Quase dez anos depois, volta à primeira instância, no Tribunal de Aveiro. Paula optou novamente por não falar e passou-se logo para alegações finais. "A arguida sofreu de um quadro depressivo grave que teve consequências na prática do crime", referiu o advogado Sérvulo Ponciano, apontando para infanticídio ou homicídio privilegiado, que têm moldura penal mais baixa. "Num caso ou noutro, deverão suspender a execução da pena. É talvez a última oportunidade de fazer justiça a esta arguida", frisou.Recorde-se que o caso já teve duas decisões de primeira instância (13 anos e meio de prisão) e outra da Relação do Porto (9 anos e meio, por homicídio simples). O Supremo enviou o caso de novo a Aveiro para perceber se há ou não infanticídio.