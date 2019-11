Professora primária agredia alunos à chapada e com livros

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Bofetadas e chapadas, agressões com os manuais escolares na cabeça e na barriga, gritos e ofensas verbais são alguns dos atos que o Ministério Público imputa a uma professora primária que lecionava no Centro Escolar de Areias, em Ferreira do Zêzere.A docente, de 41 anos e residente na Lousã, está a responder no Tribunal de Santarém por nove crimes de maus-tratos, cometidos no ano letivo 2017/18 sobre outros tantos alunos ... < br />