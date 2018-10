Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professora primária dá murros a alunos

Docente batia na cabeça das crianças, de 7 anos.

Por José Durão e Tiago Virgílio Pereira | 01:30

Uma professora primária de 40 anos, está acusada de agredir os alunos ao murro, à bofetada e até com livros escolares, atingindo as crianças, de 7 e 8 anos, na cabeça e no corpo.



Em comunicado, o Ministério Público adianta que requereu a suspensão do exercício de funções, caso a professoras seja condenada.



As agressões ocorreram por diversas vezes no Centro Escolar de Areias, em Ferreira do Zêzere, durante o ano letivo de 2017/2018. A professora já abandonou a escola, depois do seu vínculo ter terminado no final do ano letivo passado.



Os abusos foram denunciados por um encarregado de educação, que levou o assunto à Associação de Pais que, por sua vez, o encaminhou para a direção do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere.



Contactada pelo CM, a direção do agrupamento referiu que o caso foi entregue à Inspeção-Geral de Educação e Cultura, que decidiu pelo arquivamento.



A Justiça, porém, vai julgá-la.