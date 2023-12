Professora que puxou as orelhas a duas crianças durante o recreio condenada a pagar pomada

O Tribunal da Marinha Grande confirmou esta quarta-feira a condenação de Maria Salomé Frazão, uma professora que puxou as orelhas a duas crianças durante o recreio, na escola do 1.º Ciclo do Pilado, na Marinha Grande, em março de 2021, juntando-lhe uma pena acessória - o pagamento de 4,90 euros, para saldar uma pomada.Na primeira decisão, a professora, condenada por dois crimes de ofensa à integridade física, estava obrigada a pagar uma multa de 540 euros e a compensar os dois meninos em 300 euros cada, para além de assegurar as custas judiciais. A nova sentença, após a reabertura da audiência determinada pelo Tribunal da Relação de Coimbra, manteve os valores da primeira, juntando-lhe apenas o gasto da pomada usada pelos pais para mitigar os efeitos do puxão de orelhas no filho.Os pais do menino em causa, que mudou de escola após o caso, exigiam 5100 euros em danos patrimoniais, verba que incluía os gastos com a mudança de escola, mas o tribunal rejeitou o "nexo de causalidade" entre a conduta da arguida e o dano em causa.