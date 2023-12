Professora que puxou orelhas a alunos condenada a pagar 300 euros a cada estudante

A professora que puxou as orelhas a dois alunos de sete anos durante uma aula, na Escola Básica do Pilado, Marinha Grande, voltou a tribunal e esta quarta-feira foram conhecidas as medidas de coação. O tribunal de Matinha Grande, foi condenada a 90 dias de multa de 440 euros, 300 euros a cada um dos alunos ofendidos e ainda, o valor de 4,90 euros a pagar pela pomada usada pelos pais na orelha da criança.



A professora que puxou as orelhas a dois alunos de sete anos durante uma aula, na Escola Básica do Pilado, Marinha Grande. O puxão de orelhas ocorreu em março de 2021, quando os dois alunos estavam fora do seu lugar e a perturbar a aula. Os dois meninos foram arrastados pelas orelhas, sofreram escoriações e hematomas e ficaram muito perturbados, o que levou os pais a apresentarem queixa na GNR.