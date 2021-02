A Assembleia da República emitiu uma recomendação ao Governo para que consagre a gestão de conflitos no âmbito da formação inicial dada aos professores.



A ideia consta de uma resolução, publicada esta quarta-feira em ‘Diário da República’, e que o presidente do parlamento, Ferro Rodrigues, dirigiu ao Governo. O objetivo é sensibilizar o Executivo para que aposte em diversas iniciativas legislativas no sentido de travar o crescimento da violência nas escolas.

