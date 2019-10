Professores param aulas após agressão e criam caos em escola

Os professores da Escola Básica 2.3 Ruy d’Andrade, no Entroncamento, lançaram esta quarta-feira o caos na escola, ao suspenderem as aulas para discutirem as medidas a tomar na sequência da agressão do pai de um aluno a uma professora, na terça-feira.Enquanto decorria a reunião, os alunos ficaram no recreio e telefonaram aos pais, havendo quem ligasse para o 112 a dizer que havia pessoas armadas na escola, o que a PSP veio a constatar não ser verdade.As aulas foram retomadas mais tarde.Ao, a escola recusou prestar esclarecimentos.