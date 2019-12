Programador informático detido por suspeitas do crime de pornografia de menores

Um programador informático de 28 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em Aveiro, por suspeitas do crime de pornografia de menores. O homem divulgava através de redes de partilha na Internet vídeos e fotografias de crianças em práticas sexuais explícitas com adultos.A investigação surgiu no âmbito do combate internacional à pornografia infantil em articulação com autoridades estrangeiras.A PJ fez buscas domiciliárias na residência do suspeito, em Águeda, e apreenderam milhares de ficheiros de pornografia de infantil.

O modus operandi do suspeito denota um grau de sofisticação, fruto dos conhecimentos avançados de informática, adquiridos no âmbito da sua formação académica de investigação, nomeadamente realizando com regularidade a formatação dos equipamentos, de forma a apagar o rasto digital da sua atividade delituosa.

O detido foi presente às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias no posto policial da área de residência, proibição de usar equipamentos informáticos ou com acesso à Internet e obrigação de se sujeitar a tratamento psiquiátrico, em instituição adequada.