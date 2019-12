Proibida de sair de casa por tentar raptar bebé no Hospital de São João

"É um ato sem justificação. Ainda para mais, é mãe e avó. Mesmo assim, não mostrou qualquer arrependimento, nem pediu desculpa aos pais que sofreram com toda esta situação." As palavras foram proferidas, esta quinta-feira, no Tribunal de São João Novo, no Porto, pela juíza Ana Paula Oliveira, durante a leitura do acórdão que condenou Laura Argentina a dois anos e seis meses de prisão domiciliária, com pulseira eletrónica. Estava acusada de tentativa de sequestro agravado de um recém-nascido."O tribunal deu como provado que no dia 2 de fevereiro [2019] entrou no Hospital de São João, disfarçada com uma bata e levando mochila e casaco, com um propósito. A arguida quis levar o recém-nascido e só não o fez por causas alheias à sua vontade", referiu a juíza.Laura Argentina, de 48 anos, simulou uma gravidez, incluindo ecografias, para tentar reatar a relação que tinha terminado com o ex-companheiro. Para o fazer crer que realmente teve a criança, entrou no hospital e num quarto, onde fingiu ser médica e pegou no bebé. Com a chegada do pai, acabou por entregar a criança e sair. Foi detida pouco depois, quando tentava encontrar o serviço de Neonatologia. Na altura, alegou "não se recordar da ida ao hospital ou de qual o motivo".A arguida vai ter também de pagar um total de dois mil euros aos pais da bebé "que ainda hoje vivem com medo de a deixar sozinha". Os nove meses que permaneceu detida em casa serão descontados na pena.