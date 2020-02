Projeto-piloto leva telefones às cadeias de Tires e Linhó

O diretor-geral dos Serviços Prisionais, Rómulo Mateus, anunciou este sábado que a cadeia feminina de Tires e a masculina do Linhó foram as escolhidas para a instalação de telefones fixos nas celas.Tal como onoticiou, em primeira mão, em maio de 2019, o projeto-piloto visa combater o tráfico de telemóveis. "Espero que depois de alguns meses possa dizer à tutela que funcionou", considerou Rómulo Mateus, em declarações à Lusa, durante o Encontro da Pastoral Penitenciária, ontem realizado em Fátima.O responsável adiantou que já estão a ser instaladas cablagens nas duas prisões e que as chamadas serão pagas pelos reclusos.