Prolongado prazo para detentores de armas comprarem cofre para as guardar

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira projetos de lei que prorrogam até julho o prazo para os detentores de armas adquirirem um cofre para as guardar, e consagram um período extraordinário para entrega de armas não registadas.

O projeto de lei do PCP "prorroga até 31 de julho de 2021" o prazo para que as pessoas que têm armas possam comprar o cofre para as guardar, uma imposição da lei das armas aprovada no ano passado.

A lei determina que a arma seja guardada num cofre, e o prazo para o ter terminou em setembro, e os comunistas consideram que a pandemia de covi-19 tornou difícil cumprir os prazos.

Já o projeto de lei do CDS-PP consagra um período extraordinário de quatro meses para "entrega voluntária de armas de fogo não manifestadas ou registadas" junto da PSP ou da GNR, sem procedimento criminal, sendo as armas consideradas "perdidas a favor do Estado".

No texto, os centristas ressalvam que quem quiser legalizar as suas armas pode requerer que "fiquem na sua posse em regime de detenção domiciliária provisória pelo período máximo de 180 dias, devendo nesse prazo habilitar-se com a necessária licença".

A iniciativa dos comunistas contou com o voto contra apenas do PAN e a abstenção da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, e os votos favoráveis das restantes bancadas, enquanto o projeto do CDS-PP mereceu o voto contra do PS e a abstenção do PAN e da deputada Joacine Katar Moreira e votos a favor dos outros deputados.

A Assembleia da República rejeitou também 12 iniciativas legislativas apresentadas por PAN, BE e PEV, que visavam a proteção de animais selvagens.

A dezena de iniciativas foram todas rejeitadas por PS e PCP, com PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal a votar também contra a maioria, abstendo-se noutros.

Foram igualmente rejeitados os projetos de lei do PAN e do BE que visavam impedir a venda e uso de artefactos para capturar aves não sujeitas a exploração cinegética (caça), e ainda um projeto de lei dos bloquistas para condicionar o exercício da caça a espécies cinegéticas não ameaçadas.

O PAN viu ainda 'chumbados' um projeto de lei que pretendia retirar o coelho bravo da lista de espécies que se podem caçar - que sustentava que esta espécie é "crucial" para a conservação de várias outras espécies ameaçadas - , um projeto de resolução para impedir temporariamente a caça à rola-comum e ainda um outro que recomendava ao governo a interdição da utilização de chumbo nas munições da caça e nos campos de tiro.

Os Verdes apresentaram seis projetos de lei, para proibir a caça à raposa, ao saca-rabos, ao melro, à gralha-preta, ao gaio e à pega-rabuda - todos 'chumbados' com votos contra de PS, PSD, CDS, PCP, Chega e Iniciativa Liberal.

Na discussão dos projetos em plenário, na quinta-feira, PS, PSD e CDS-PP já tinham considerado que o que estava verdadeiramente em causa era a proibição da caça.