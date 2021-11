A investigação tem mais de um ano e já sete arguidos, mas o esquema nunca parou. A GNR de Póvoa de Lanhoso deteve agora mais uma mulher, de 59 anos, por burlas com falsos empréstimos através do Facebook.





A GNR investigou pelo menos quatro queixas de outras tantas mulheres que transferiram para as contas bancárias da detida valores a rondar os 3500 euros para custear os empréstimos fáceis que prometia, com baixa taxa de juro. Só que o dinheiro nunca chegou às contas das visadas. A GNR fez buscas na casa da arguida, no concelho de Leiria, e apreendeu diverso material informático.