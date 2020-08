Promete telemóvel novo para violar prima menor e foge para França

Aproveitou a relação de proximidade familiar para convencer a prima, de 16 anos, a deslocar-se até à casa onde estava a residir, em Águas Santas, na Maia.Prometeu à jovem que tinha um telemóvel novo para lhe dar, mas, quando a vítima chegou à habitação, foi logo atacada e violada pelo primo, de 38 anos, apesar de se ter debatido para tentar evitar a violação. O homem atuou numa altura em que sabia que ia estar sozinho em casa. A jovem nunca desconfiou das intenções do familiar.Quando regressou a casa, a jovem contou logo aos pais o terror que tinha vivido às mãos do primo, em quem os pais sempre confiaram e que convivia com a menina desde que nasceu.Os progenitores contactaram imediatamente as autoridades policiais e fizeram queixa do suspeito, mas o operário da construção civil voltou para França para trabalhar, tendo apenas regressado este mês.O predador sexual está indiciado de um crime de violação agravada e arrisca uma pena de prisão até dez anos.