Promoções nas Forças Armadas só dia 1 de novembro

As 4955 promoções nas Forças Armadas, já aprovadas em despachos de 18 de setembro do secretário de Estado do Orçamento, João Leão, e de dia 20 da secretária de Estado da Administração, Fátima Fonseca, só vão afinal ter efeito a dia 1 de novembro, soube oO pedido para as promoções nos três ramos (Exército, Marinha e Força Aérea) foi feito num memorando de janeiro do conselho de chefes de Estado-Maior. O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, concordou e remeteu ao ministro das Finanças, Mário Centeno, em julho. As promoções nas Forças Armadas dependem da autorização das Finanças desde a troika. Antes, eram os próprios ramos a decidir.As promoções não têm impacto financeiro, já que têm cabimento nos orçamentos desde o início do ano. Vários militares contratados têm posto os ramos em tribunal porque, devido ao atrasar das promoções, não cumprem os contratos. Os ramos perdem sempre.