Proposta sobre competências do SEF será viabilizada na generalidade com abstenção do BE

A proposta do Governo que define a passagem das competências policiais do SEF para a PSP, GNR e Polícia Judiciária, no âmbito da sua reestruturação, vai ser viabilizada na generalidade uma vez que o BE se vai abster.

A proposta de lei do Governo vai estar em debate na sexta-feira no parlamento, juntamente com iniciativas do BE, PSD e Chega.

À agência Lusa, a deputada do BE Beatriz Gomes Dias explicou que o BE decidiu viabilizar, na generalidade e através da abstenção, esta proposta do executivo por considerar que a "separação orgânica" do SEF "é fundamental para reparar a relação do Estado com as pessoas migrantes".