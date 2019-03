Proprietária de loja do Porto destruída por grua diz-se abandonada

Joana Albuquerque foi obrigada a fechar uma loja de velharias. Passado um mês, não há quem se responsabilize pelos estragos.

Por Aureliana Gomes | 09:11

De pés e mãos atados. É a desta forma que se sente Joana Albuquerque, proprietária de uma loja de velharias no prédio afetado pela queda de uma grua, no dia 10 de fevereiro, na rua da Torrinha, no Porto.



Desde que o acidente aconteceu que a lojista não pode abrir o estabelecimento. Na ocasião, foi aconselhada pela Proteção Civil a não fazê-lo, já que, ao ligar a eletricidade, poderia provocar um curto-circuito. Com o mau tempo dos últimos dias, a situação agravou- -se e chove dentro da loja, provocando estragos nas peças - muitas delas únicas e de valor.

"Tenho isto fechado e ninguém aparece, ninguém diz nada. Está tudo encharcado e ninguém quer saber", disse, explicando que a situação agravou-se no domingo passado. "Foi horrível. Saía daqui um rio de água", explicou. A solução, nesta fase, passaria pela colocação de um toldo no telhado afetado. "Sei que isso chegou a ser ponderado pela empresa construtora, no entanto, o construtor terá sido aconselhado a não fazê-lo, pois estaria a assumir responsabilidades", lembrou.

Com a loja Adeleiro da Torrinha aberta há cinco anos e já referenciada como uma das 20 melhores lojas vintage do País, Joana Albuquerque ainda não fez contas aos prejuízos, mas diz que serão avultados. "Tenho aqui peças únicas. Tenho três ou quatro, por exemplo, a valerem 2 mil euros cada. Alguém vai ter de se responsabilizar", avisa a mulher que vai avançar com uma ação em tribunal, mas que já não tem esperança de reabrir a loja. A queda da grua destruiu dois armazéns e o telhado de um prédio, onde viviam cinco estudantes, que ficaram desalojados.