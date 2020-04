Um homem, proprietário de um café em Paços de Ferreira, foi detido este domingo pela GNR pelo crime de desobediência ao Estado de Emergência decretado no País devido à pandemia do novo coronavírus.Segundo o que oconseguiu apurar, o homem foi detido cerca das 12h40 quando se encontrava a vender bebidas alcoólicas, em copos de vidro, a sete clientes que se encontravam no interior do estabelecimento.Os clientes foram identificados pelas autoridades.