Proprietário de café em Torres Vedras entre os detidos de rede de tráfico de droga

O proprietário de um café no concelho de Torres Vedras está entre os 10 detidos (nove homens e uma mulher, com idades entre os 24 e os 57 anos) pela GNR, por suspeitas de integrar uma rede de tráfico de droga.



A investigação durava há dois anos. Na terça-feira, com o apoio da Unidade de Intervenção, os investigadores realizaram 35 mandados de busca, um dos quais ao estabelecimento. Foram apreendidos cerca de 12 quilos de haxixe, mais de 8700 doses de canábis, cocaína e MDMA, quatro carros, sete computadores, artigos em ouro, e 4591 euros. Os detidos foram esta quarta-feira a tribunal.



