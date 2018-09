Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proprietário escorraça ladrão de café em Braga

Homem com cerca de 30 anos tentou levar o dinheiro que estava na caixa registadora do estabelecimento este domingo.

08:44

Um homem, com cerca de 30 anos, tentou roubar o dinheiro que estava numa caixa registadora de um café no largo da Devesa, em Braga, este domingo.



O furto foi travado pelo proprietário do estabelecimento que acabou por escorraçar o ladrão do espaço.



"Ele chegou aqui e disse logo que não tinha dinheiro e começou a pedir aos clientes. Falei com ele, porque não queria isso aqui dentro, e ofereci-lhe uma sandes. Num momento em que fui à cozinha, tentou abrir a caixa registadora.



A minha mulher apercebeu-se. Peguei logo num fio de eletricidade e escorracei- -o daqui", contou ao CM Avelino Peixoto, dono do CatitaBar.



O momento ficou gravado pelas câmaras de videovigilância. Avelino Peixoto partilhou as imagens nas redes sociais para alertar para o sucedido.