Proprietário vê assalto a pastelaria em direto no telemóvel

As imagens de videovigilância mostram o grupo de cinco assaltantes, todos encapuzados, a entrarem na pastelaria Freidoce, em Freiriz, Vila Verde, às 04h38 de ontem, após terem estilhaçado a porta de vidro com um pé de cabra. Os 32 segundos seguintes são de grande violência. O grupo procura as caixas registadoras no interior do balcão e encontra-as vazias, com as gavetas abertas. Desesperados, os ladrões atiram com os equipamentos para o chão e fogem, sem furtarem qualquer valor.A tentativa de assalto, integralmente filmada pelo sistema de videovigilância da pastelaria, foi seguida, em tempo real, pelo proprietário. Nuno Mota foi contactado pela empresa de alarmes, a dar conta de que o equipamento tinha sido acionado. Acedeu então às câmaras através do telemóvel e, à distância, assistiu a todo o assalto. "Causa uma repulsa muito grande ver que, em segundos, eles destroem o que nós conseguimos à custa de tanto trabalho", desabafou Nuno Mota.O proprietário deslocou-se de imediato à pastelaria, situada à face da EN201 - que liga Vila Verde e Ponte de Lima -, e encontrou um cenário de destruição. "Havia vidros por todo o lado e os equipamentos espalhados pelo chão", afirmou ao CM. Os assaltantes não levaram nada porque "as caixas registadoras ficam sempre vazias e com as gavetas abertas", explicou o proprietário.A GNR foi ao local e está agora a investigar. Em 13 anos, a pastelaria foi assaltada seis vezes.