Prospeção arqueológica no Rossio de Aveiro gera polémica

Movimento ‘Juntos pelo Rossio’ já recorreu à Polícia Municipal e à tutela para parar a empreitada.

Por Francisco Manuel | 09:29

Está longe de ser pacífica a prospeção arqueológica que arrancou na segunda- -feira, no Rossio, um dos espaços mais emblemáticos da cidade de Aveiro. A autarquia, presidida por Ribau Esteves, sustenta que a intervenção tem como objetivo a avaliação da hipótese de recuperação das ruínas da Igreja de S. João, perspetivando a criação de um novo ponto de interesse cultural e turístico. O movimento ‘Juntos pelo Rossio’ indica várias ilegalidades e já recorreu para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

"Uma prospeção arqueológica não se faz com uma retroescavadora, mas sim com ferramentas mais pequenas, de forma a preservar os artefactos e outros objetos de valor", argumenta o arqueólogo David Iguaz, porta-voz do movimento. "Suspeitamos que, afinal, o objetivo seja a destruição do único espaço verde do centro da cidade e a construção de um parque de estacionamento subterrâneo", acrescenta.



A própria autarquia admite essa hipótese. Em comunicado, a Câmara de Aveiro refere que a proposta vencedora do concurso de ideias - cujo projeto está em fase de estudo prévio - "carateriza-se por um aprofundado trabalho de investigação histórica do local, integrado de forma harmoniosa num espaço de jardim e praça, amplo e polivalente, que valoriza toda a área envolvente, avaliando também a possibilidade de criação de um novo parque de estacionamento ao nível do subsolo".

Inconformado com a intervenção num espaço nobre, o movimento tentou parar a obra recorrendo à Polícia Municipal, mas sem sucesso.