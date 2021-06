Prossegue esta segunda-feira o julgamento dos incêndios de Pedrógão Grande, tragédia que vitimou 66 pessoas em junho de 2017.As sessões de julgamento no tribunal de Leiria têm sido marcadas por grande emoção, com as vítimas a recordarem a tragédia. As vítimas do incêndio de 17 de junho de 2017 relataram ventos ciclónicos e falta de limpeza.A sessão, que deveria ter início pelas 09h30, está atrasada.