Prosseguem as buscas pela mulher desaparecida há oito dias em Pinhel. Helicóptero ajuda operação

Sónia foi vista pela última vez depois de ter estado nas piscinas municipais da Guarda. Tem um quadro depressivo e problemas cardíacos. O marido, Luís Pereira, está desesperado. Acredita que a esposa ainda está viva e pede para que volte para casa.



duas boleias para chegar a Safurdão.



Sónia Pereira, brasileira de 55 anos, está desaparecida desde o dia 26 de junho em Pinhel, na Guarda. No oitavo dia de buscas ainda não há sinal da mulher.A operação, que já contou com 45 operacionais, foi entretanto reduzida. Na sexta-feira eram apenas 11 homens que participavam nas buscas, com o apoio de um