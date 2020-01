Prosseguem as buscas por homem de 68 anos no rio Ave

Terminou este domingo sem resultados mais um dia de buscas por Fernando Ferreira, de 63 anos, em Guimarães.Equipas formadas por voluntários e uma empresa de busca e resgate aquático de Monção apoiaram a família nos trabalhos no rio Ave, e nas margens, na freguesia de Sande Vila Nova. Foi neste local que os cães pisteiros marcaram odor a cadáver.Fernando, conhecido como ‘Conde’, está desaparecido desde o dia 8, quando saiu de casa, em Creixomil, dizendo à família que se iria encontrar com um amigo nas Caldas das Taipas. No sábado, foi encontrado um telemóvel, em S. Cláudio do Barco.O aparelho, que ao que tudo indica será de ‘Conde’, foi entregue à PJ do Porto.