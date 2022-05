Prosseguem buscas para encontrar menino de 10 anos arrastado pela corrente do rio Minho perto de Melgaço

As buscas pela criança espanhola de 10 anos que este sábado foi levada pela corrente do rio Minho, perto de Melgaço, foram retomadas este domingo de manhã. Nos trabalhos estão envolvidos meios das autoridades espanholas e portuguesas, apoiados por um drone.As barragens da região também baixaram o caudal do rio para diminuir força e ajudar nas buscas.O pai da criança, de 42 anos, morreu afogado este sábado quando o menino perdeu uma sandália e entrou dentro de água, de mão dada com o pai, para a procurar. A forte corrente acabou por arrastar os dois.O pai ainda foi encontrado com vida, mas acabou por não resistir.A Guarda Civil tinha, no sábado, cinco patrulhas a trabalhar nas buscas, apoiadas por dois helicópteros. A participar na operação estão também os Bombeiros do Minho.No local, estavam também a mãe do menino e a irmã, de 8 anos. A família é natural de Vigo.