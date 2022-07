Um homem, de 33 anos, não ganhou para o susto ao ser sequestrado por duas prostitutas que alegadamente tinha contratado para uma sessão de sexo a três, num apartamento no Porto. O cliente ter-se-á recusado a pagar o serviço, situação que levou as mulheres a trancá-lo dentro da casa.





O alerta foi dado na madrugada de sábado, quando o homem entrou em contacto com as duas mulheres através de um site de anúncios, na internet. Combinou pelo telefone o encontro e o preço e dirigiu-se para um apartamento na Rua Horácio Marçal, em Paranhos, onde as mulheres estavam. Após o serviço, a vítima terá negado o pagamento e foi sequestrado. As prostitutas tiraram-lhe o telemóvel e fecharam-no na casa.