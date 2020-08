Prostituto travesti assalta clientes com faca em Lisboa

Um homem de 36 anos, que assumiu à polícia a profissão de prostituto travesti, foi detido por um roubo violento no Martim Moniz, em Lisboa, mas os investigadores da PSP conseguiram relacioná-lo a uma vaga de assaltos contra outros homens que recorriam aos serviços sexuais do suspeito, foi esta quarta-feira anunciado.



Segundo apurou o CM junto de fontes policiais, o detido tem mais de 80 registos na PSP.





"Dedica-se à prostituição e serve-se desta atividade para atrair clientes e, com este ardil, colocá-los numa situação vulnerável, vindo a ameaçá-los com armas, retirando-lhes todos os seus pertences", refere a polícia.No domingo, empurrou um homem de 23 anos para as escadas do parque subterrâneo da praça da Figueira e, apontando a faca ao pescoço da vítima, ficou-lhe com 50 euros e cartões bancários. Foi intercetado pouco depois, mas libertado por falta de flagrante.O travesti, que vivia junto ao Rossio, foi detido terça-feira na calçada da Mouraria. A PSP já o relacionou a pelo menos mais dois roubos e tenta ligá-lo a outros.Presente a tribunal, ficou em prisão preventiva na cadeia de Lisboa.