Proteção Civil diz que se mantém "resposta pronta e eficaz" às populações

Por Lusa | 21:10

A Proteção Civil assegurou este domingo que a suspensão da informação operacional por parte dos bombeiros não está a colocar em risco a "resposta pronta e eficaz" no socorro às populações.



A garantia foi dada em conferência de imprensa, na sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), em Carnaxide, no concelho de Oeiras, pelo comandante do Agrupamento Distrital Centro-Norte, Pedro Nunes.



Pedro Nunes disse que a suspensão, desde as 00h00 de hoje, das comunicações das ocorrências pelos bombeiros aos comandos distritais de operações de socorro "não coloca em causa a segurança e a prontidão do sistema da Proteção Civil", salientando "a resposta pronta e eficaz" de todos os agentes, incluindo os bombeiros.



"O sistema está a funcionar normalmente", sublinhou, acrescentando que a informação operacional está a chegar à Proteção Civil através da linha 112, do Instituto Nacional de Emergência Médica e também dos bombeiros.



O comandante do Agrupamento Distrital Centro-Norte adiantou que a ANPC "tem reforçado a coordenação institucional" para garantir o "reforço da monitorização das situações no país".



Pedro Nunes referiu, sem apontar causas, que houve hoje um decréscimo de 23% no número de ocorrências face ao período homólogo de 2017.



O responsável escusou-se a comentar as declarações do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, optando por transmitir uma mensagem de tranquilidade às pessoas.



Eduardo Cabrita considerou hoje que a suspensão da comunicação das ocorrências promovida pela Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) é ilegal e coloca em causa a segurança das pessoas ao afetar a coordenação de meios de resposta.



Em reação, a LBP, que reclama uma direção nacional autónoma e independente de bombeiros, reiterou que a prestação do socorro não está em risco.