Proteção Civil mantém alerta vermelho para sete distritos

17:30

As temperaturas que se vão voltar a viver nos próximos estão a deixar o país em alerta. A Proteção Civil esteve este sábado a fazer um ponto de situação, em Carnaxide, e alerta para os cuidados redobrados até, pelo menos segunda-feira às 23h59. Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu são os sete distritos que vão manter-se em alerta vermelho.



Neste momento, o incêndio mais preocupante é o de Alijó em Vila Real que, apesar de já estar dominado, continua a preocupar devido ao histórico daquela zona. Por essa razão mais de uma centena de bombeiros vão estar no local para evitar reacendimentos.



Desde as 00h00 deste sábado, já foram registadas 73 ocorrências, 30 das quais no período da noite.



Vários grupos de reforço vão estar pré-posicionados nos próximos dois dias e alertas mantêm-se.



A Proteção Civil admitiu ainda que a proibição de fogo-de-artifício não foi cumprida em Arcos de Valdevez o que levou ao incêndio da noite desta sexta-feira.