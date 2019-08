Proteção Civil mobiliza meios para acidente aéreo em Canas de Senhorim

Mais de 50 operacionais, 15 viaturas e dois meios aéreos estavam às 16h00 desta quarta-feira mobilizados para um possível acidente aéreo em Canas de Senhorim, no concelho de Nelas, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu disse à agência Lusa que houve o alerta para a "queda de um meio aéreo", desconhecendo-se de que tipo e se há ou não vítimas."O alerta foi dado por um popular, que sentiu um estrondo", contou.De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta foi dado às 15h22.