Proteção Civil perde 50% de ocorrências

Adesão dos bombeiros ao boicote foi diferente em várias zonas do País.

Por A.S. | 09:28

O presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, Mourato Nunes, admite que "50 por cento das ocorrências registadas pelos bombeiros em todo o território nacional não estarão a ser comunicadas à Proteção Civil".



Garante que a segurança e o socorro às populações não estão comprometidos.



"Ainda não se registou nenhum problema e estou certo de que no caso de uma ocorrência muito grave os meios necessários avançarão independentemente do protesto", disse esta segunda-feira o presidente da ANPC à margem da apresentação do Dispositivo Integrado de Socorro da Serra da Estrela para este inverno.



