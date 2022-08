Proteção civil prevê extinção do fogo na Serra da Estrela em dois dias

O incêndio que lavra desde 06 de agosto na serra da Estrela e que atingiu os distritos de Castelo Branco e da Guarda poderá ser dado como extinto dentro de dois dias, assumiu, este sábado, a Proteção Civil.

O comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil Miguel Cruz explicou que o incêndio foi considerado dominado às 23h36 desta sexta-feira, "mas durante a tarde de hoje mantém-se ainda no terreno todo um trabalho de rescaldo e de vigilância ativa de todo o perímetro" com um efetivo composto por "1465 combatentes e cinco meios aéreos".

O incêndio deflagrou na madrugada do dia 06 de agosto em Garrocho, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, e as chamas estenderam-se depois ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira.