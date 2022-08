Proteção Civil refere que três fogos em Vila Real e Viana do Castelo são os mais preocupantes

O comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, refere que os incêndios criam meteorologias próprias, mas que o vento e o terreno sinuoso têm aumentado a dificuldade de combate aos vários incêndios que se propagam em Portugal.Nas chamas de Vila Real, André Fernandes refere que "tem-se conseguido atingir os objetivos estabelecidos para o avanço do incêndio", sendo que durante a noite o corpo de bombeiros conseguiu "travar a parede de avanço do incêndio". "A colaboração da população tem sido muita", refere.O comandante explica ainda que existe receio de que aconteçam reativações, "que podem acontecer sempre neste tipo de incêndios".O incêndio que desde domingo lavra em Samardã, Vila Real, é o que mobiliza mais meios, incluindo os dois aviões que a Grécia enviou para Portugal ao abrigo do mecanismo de ajuda europeia. Este fogo mantém-se com três frentes, das quais uma ainda a causar problemas, no Alvão, e duas em consolidação.Três fogos, em Vila Real e Viana do Castelo, são os mais preocupantes a nível nacional, prevendo-se "alguma dificuldade de combate" para a tarde desta segunda-feira, devido às temperaturas elevadas e à inconstância do vento, segundo a Proteção Civil.