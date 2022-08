Proteção Civil resgata família perdida em zona de mato de Ourém durante rescaldo de incêndio

Estavam sozinhas depois de o marido se ter ausentado para pedir ajuda após o carro em que seguiam ter ficado atolado. O homem andou sete quilómetros a pé, mas acabou por não conseguir encontrar o caminho de regresso. A mulher estava sem rede no telemóvel, tendo depois ficado sem bateria no aparelho.



Após terem sido localizadas, a equipa da Proteção Civil ajudaram na recuperação do veículo, tendo a família, emigrante em França, conseguido regressar a casa.

A Força Especial de Proteção Civil encontrou e resgatou esta terça-feira uma mulher e uma criança perdidas numa zona de mato em Ourém.A equipa, que se encontrava a efetuar trabalhos de rescaldo no incêndio em Ourém com recurso a drones, detetou a mulher e a criança no meio do mato.