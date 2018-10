Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proteção Civil sela parque de estacionamento do Sp. de Braga

Risco de tragédia obriga a obras no valor de 75 mil euros.

Por Secundino Cunha | 09:23

A Autoridade Nacional de Proteção Civil determinou esta sexta-feira o encerramento do parque de estacionamento do piso inferior ao relvado do Estádio Municipal de Braga (P2), por incumprimento das regras de segurança.



No relatório enviado ao clube e à Câmara Municipal, proprietária do estádio, a Proteção Civil aponta "deficiências várias em matéria de segurança", nomeadamente a inexistência de "uma escapatória" para evacuação rápida do parque em caso de incêndio.



A questão já tinha sido levantada numa primeira inspeção realizada em 2016, tendo o Sp. Braga realizado um acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil que passava, entre outras medidas, pela colocação, aquando da realização de jogos, de uma equipa de quatro bombeiros, apoiados por uma viatura, junto ao referido parque, no pressuposto de que, a curto prazo, as obras necessárias fossem realizadas.



Acontece que os trabalhos, orçados em cerca de 75 mil euros, nunca mais foram realizados e a Autoridade Nacional de Proteção Civil determinou a selagem do parque.



Esta sexta-feira, o presidente do clube, António Salvador, e o vice-presidente da câmara, Firmino Marques, estiveram reunidos, tendo a autarquia assumido a realização das obras.



Entretanto, na segunda-feira, terá lugar uma reunião técnica, com participação da autarquia, da Proteção Civil e do clube, a fim de acertar a resolução do problema. O próximo jogo do Sp. Braga é no dia 30.