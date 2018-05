Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proteção Civil termina exercício para testar capacidade de resposta

Exercícios envolvem corpos dos bombeiros, GNR, Força Especial de Bombeiros, GNR, INEM, Forças Armadas, sapadores florestais e Instituto das Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

09:16

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) termina este sábado o exercício nacional para testar a capacidade de resposta num cenário de incêndio rural, iniciativa que mobiliza 850 operacionais nos distritos de Viseu e Aveiro.



Depois de ter sido testada, na sexta-feira, a modalidade de contexto de sala de operações, o exercício, denominado "Montemuro 18", está hoje no terreno com os meios operacionais que integram o sistema nacional de operações de proteção e socorro, nomeadamente corpos dos bombeiros, GNR, Força Especial de Bombeiros, GNR, INEM, Forças Armadas, sapadores florestais e Instituto das Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).



No âmbito dos Programas "Aldeia Segura" e "Pessoas Seguras", destinados a criar estratégias de proteção dos aglomerados populacionais e incentivar a participação das populações, será hoje simulado um cenário de evacuação da Aldeia de Aziboso, no concelho de Cinfães.



Segundo a ANPC, a iniciativa visa testar o nível de resposta do sistema nacional de proteção civil numa situação excecional decorrente de um incêndio florestal, exercitando "a capacidade de comando, controlo e comunicações dos vários escalões decisórios intervenientes na gestão das operações de proteção e socorro".



O comandante operacional nacional da Proteção Civil, Duarte da Costa, explicou, numa conferência de imprensa realizada esta semana, que vão ser testadas as valências do combate a incêndio, salvamento, evacuação em aglomerados populacionais, respostas a acidentes com várias vítimas, apoio militar e de emergência das Forças Armadas, sistema de comunicações, novo sistema de operações e avisos às populações.



A ANPC vai também ensaiar o sistema de aviso, através de SMS, às populações dos distritos de Aveiro e Viseu, que vão ser informadas da situação de risco extremo de incêndio rural devido à declaração do estado de alerta especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) para o nível vermelho.



A Proteção Civil vai ainda testar "cenários de falha de comunicações, de falha de energia elétrica e de congestionamento da rede SIRESP, tendentes a permitir aferir da eficácia dos sistemas redundantes implementados, designadamente através da ativação de geradores e da estação móvel de comunicações".



"O exercício é complexo, de larga escala e serve para testar as nossas principais capacidades", disse o comandante nacional da ANPC, adiantando que só treinando é que se tem consciência daquilo que se é capaz de fazer.



Duarte da Costa adiantou que o exercício envolve meios de várias regiões do país, apesar de se realizar nos distritos de Viseu e Aveiro.