Protesto de agricultores corta trânsito em troço da autoestrada espanhola com ligação ao Algarve

Várias dezenas de veículos e mais de uma centena de pessoas cortaram esta quinta-feira a autoestrada espanhola A49, que liga as regiões da Andaluzia e do Algarve, durante um protesto de agricultores espanhóis contra os preços baixos dos produtos.

Os veículos, na sua maioria tratores, saíram cerca das 10h30 (hora de Lisboa) de uma área de serviço que se encontra no sentido Espanha -- Portugal, perto da cidade fronteiriça de Aiamonte, e entraram na autoestrada, paralisando o trânsito, inicialmente apenas nesse sentido.

Contudo, conforme constatou a Lusa no local, pouco depois, alguns dos manifestantes que seguiam a pé atrás da caravana de veículos saltaram o separador central da via e bloquearam o trânsito também no sentido Portugal -- Espanha, antes da saída 131 da A49 para Ayamonte Este.

A cidade de Ayamonte, na província espanhola de Huelva, região da Andaluzia, é a última antes da Ponte Internacional do Guadiana, que liga a região autónoma da Andaluzia ao distrito de Faro.