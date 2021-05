Protesto em Almada trava julgamento de 19 arguidos por associação criminosa

A paralisação de cerca de 40 Oficiais de Justiça do Tribunal de Almada fez esta terça-feira parar um julgamento de 19 pessoas por associação criminosa. Procuradores do Ministério Público e advogados juntaram-se à luta.



Os Oficiais de Justiça têm parado uma hora por dia, de norte a sul do País, desde 17 de maio, causando atrasos em várias diligências, algumas com grande dimensão. O Sindicato dos Funcionários Judiciais, que convocou a greve, pede a negociação do estatuto profissional, a recuperação do tempo de serviço congelado e reclama a falta de funcionários e o congelamento de promoções.



