Protesto em Portimão para resgatar animais adotados por casal

Um grupo com cerca de 20 pessoas realizou esta quinta-feira um protesto junto a um prédio, em Portimão, onde reside um casal que adota animais de companhia, que alegadamente "desaparecem sem se saber bem o seu fim".Os manifestantes integram várias associações de proteção animal e exigem que as autoridades recolham os animais que o referido casal tem em casa, porque alegam que "não têm condições para cuidar deles" e porque receiam que "estejam a ser maltratados".No passado mês de maio, o veterinário municipal, acompanhado por agentes da PSP, já tinha estado na referida habitação, onde foram recolhidos dois cães e seis gatos. A PSP esteve esta quinta-feira no local. Já foram feitas queixas na PSP e no Ministério Público.