Protesto obriga IPO a remarcar consulta de idoso

Um homem de 89 anos que tinha visto uma consulta de dermatologia no Instituto Português de Oncologia (IPO) adiada para 2021, conseguiu que a marcação passasse para esta sexta-feira, depois de a filha ter partilhado o descontentamento com o caso no Facebook, numa publicação que se tornou viral e que provocou uma indignação generalizada.Abílio Mendes, residente nas Caldas da Rainha, depois de observado pelo médico de família, que lhe detetou uma marca na cabeça, foi encaminhado para o IPO de Lisboa, que em junho agendou consulta para 20 de janeiro de 2020. Contudo, alegando "constrangimentos", que têm provocado "atraso na marcação de consultas", o exame de dermatologia previsto foi este mês alterado para 4 de janeiro de 2021."É inadmissível ter de esperar este tempo todo quando se trata de uma pessoa com esta idade. Estes idosos deveriam ter outro tipo de tratamento, pois as perspetivas de vida são menores devido à idade avançada. Aparentemente ele está bem e lúcido, mas uma coisa pequena pode tornar-se grande. Não sabemos e não é por acaso que foi mandado para o IPO", manifestou Paula Mendes, filha do utente."Tenho uma crosta onde está uma abertura na cabeça e tenho medo que apareça alguma coisa, como um tumor, de um momento para o outro", relatou Abílio Mendes.