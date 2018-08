Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Protesto salva árvores em jardim da Figueira da Foz

Câmara reconheceu erro e mandou suspender o abate de árvores.

Por Mário Freire | 08:42

A Câmara Municipal da Figueira da Foz está agora contra o abate de dezenas de árvores no jardim junto ao mercado municipal de Buarcos, que estiveram na iminência de serem cortadas esta quinta-feira, num projeto ao qual já tinha dado luz verde.



Tal só não aconteceu graças à ação do movimento cívico Parque Verde.



Em causa está a requalificação da frente marítima de Buarcos, cujas obras arrancaram em junho, num investimento de 1,3 milhões de euros, através de fundos comunitários, com prazo de execução de um ano.



"Estava previsto de facto um corte de árvores. Verifiquei agora, porque a gente também vê os projetos por amostragem, que efetivamente há árvores de grande porte que, pela sua natureza, beleza e impacto, merecem a nossa reapreciação", justificou João Ataíde, presidente da Câmara da Figueira da Foz.



O autarca admitiu que na apresentação pública do projeto "ninguém falou concretamente nesta ou naquela árvore", pelo que "a análise e aprovação do projeto foi feita de forma genérica", justifica o edil, reconhecendo a importância da ação dos populares: "O alerta tem esse aspeto benéfico, obriga-nos a repensar o projeto.



Sem dar por ela, podíamos estar a cometer aqui um dano sensível para a natureza", assumiu o autarca.



A indignação surgiu após a marcação de um ‘X’ a vermelho no tronco das árvores.



Esta quinta-feira, bem cedo, com receio de que as árvores fossem abatidas, meia centena de pessoas concentraram-se no local e colocaram cartazes, um por cada árvore, com a inscrição "não me matem", num protesto no qual estiveram dirigentes políticos locais.



"A pressa, muitas vezes, é inimiga da perfeição", lembra Luís Pena, porta-voz do movimento cívico Parque Verde.